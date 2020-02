Bregenzer Festspielhaus und Seebühne werden saniert

Das Bregenzer Festspielhaus und die Seebühne sollen saniert werden. Der Investitionsbedarf liege bei rund 55 Mio. Euro, so die Stadt Bregenz, deren Stadtvertretung sich am Donnerstagabend mit dem Projekt befasste. Die Kosten seien von den Subventionsgebern Bund, Land und Stadt zu tragen, auch die Festspiele trügen einen Teil. Gespräche mit dem Bund liefen, so Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP).