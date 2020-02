Besonders schlecht sieht es beim Thema Inklusion in Tirol aus, wie der Bundesrechnungshof auch in seinem Bericht festgestellt hat. Österreichweit sind 63,1 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in den Regelschulbetrieb integriert. In Tirol sind es nur 54,9 Prozent, und das, obwohl Tirol als gesamtes Bundesland „Inklusions“-Modellregion ist, wie die Zahlen der Statistik Austria für das Schuljahr 2018/19 zeigen.