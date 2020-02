Widum ist Blickfang am neuen Stanzer Dorfplatz

Stanz bei Landeck – Mit der Zwetschke, die auf 20.000 Bäumen reift, ist das 580-Seelen-Dorf berühmt geworden. Aber auch das Geburtshaus von Barockbaumeister Jakob Prandtauer lockt Besucher an. Dank Ortskernrevitalisierung des Landes ist den Stanzern abermals ein großer Wurf gelungen: Der noch vor zwei Jahren desolate Widum aus dem 16. Jahrhundert wurde mustergültig renoviert, vom Keller bis zum Dachboden, innen und außen.

„Dieses Haus hat vieles zu erzählen“, sagte Kröpfl. „Wir sind überzeugt, dass es den Besuchern mit der Sanierung noch viel mehr erzählt.“ In der gewölbten Küche, die mit modernsten Geräten bestückt ist, blieben zwei Mauern unverputzt. „Besucher haben schon gefragt, ob uns das Geld ausgegangen ist“, schmunzelt der Koordinator. „Nein. Wir haben ein Fenster in die Geschichte des Pfarrwidums geöffnet. Die schwarzen rußigen Stellen sind wegen des damals offenen Feuers zu sehen.“ Die Arbeit habe Spaß gemacht, man sei stets in engem Kontakt mit dem Denkmalamt gestanden.