Nicht mehr tragfähig: Pontlatzbrücke für Sanierung gesperrt

Prutz – Einst rollte dort der Verkehr ins Obergricht über den Inn. Die alte Pontlatzbrücke wurde 1899 gebaut – an einem geschichtsträchtigen Ort, an dem die Schützen zweimal gegen bayerische Truppen kämpften. Heute ist die Eisenbogenbrücke selbst ein Denkmal, das aber eine dringende Sanierung braucht. Im kommenden Monat wird ihr Holzboden getauscht, erklärt der Fließer Bürgermeister Hans-Peter Bock. Als die neue Straße errichtet wurde und man die Brücke nicht mehr benötigte, war sie einst ein Geschenk an seine Gemeinde – eines, das durchaus kostspielig in der Erhaltung ist. Rund 80.000 Euro wurden in die Sanierung investiert.