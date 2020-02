Fehlende Betten: Stockwerk im Schwazer Spital ist nun ein Seniorenheim

Schwaz – 128 Menschen stehen im hinteren Zillertal auf der Warteliste für einen Altenheimplatz. Auch wenn die meisten davon sich vorsorglich auf die Liste setzen ließen und derzeit noch einigermaßen gut in den eigenen Wänden zurechtkommen, ist dringender Handlungsbedarf ersichtlich. Das merkte man auch beim Entlassungsmanagement des Bezirkskrankenhauses, erklärt der stv. ärztliche Direktor Hannes Gänzer. Nach ersten Gesprächen im Herbst 2019 wurden schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Der erste Stock des 2011 errichteten Krankenhausanbaus wurde geräumt und baulich innerhalb von sechs Monaten adaptiert. Ärztezimmer, Büros, Wohnungen und die Wäscheversorgung waren in diesem Südtrakt bisher untergebracht. „Wir haben dafür dann im ganzen Haus Ersatzräume gesucht“, erklärt BKH-Geschäftsführerin Margit Holzhammer. Seit 19. Februar ist der Trakt nun eine Langzeitpflegestation mit 20 Betten, aufgeteilt in acht Einzel- und sechs Doppelzimmer. Allerdings nur temporär bis zum Jahr 2025. Denn bis dahin sollte sich die Situation durch den Altersheimneubau in Zell entschärft haben.