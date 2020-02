Knappe Mehrheit für Parkgebühr in Kranebitten

Innsbruck – Wichtige Maßnahme gegen Dauerparker oder eine Abzocke von Familien, die in Kranebitten kurz einen Spaziergang oder eine Runde mit dem Hund machen möchten? Diese Frage rief im Innsbrucker Gemeinderat am Donnerstagabend wieder einmal eine kontroversielle Diskussion über Parkgebühren hervor. Am Ende wurde die Parkgebühr am Parkplatz an der Landesstraße in Kranebitten mit knapper Mehrheit beschlossen. Grüne, Für Innsbruck, SPÖ und NEOS sorgten für 23 Jastimmen – dagegen (17 Stimmen) war unter anderem die ÖVP mit der Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, GR Mariella Lutz. Sie sagte: „Also viele Dauerparker sind dort nicht. Das ist ein Naherholungsgebiet und damit werden die Innsbrucker hier auch noch mit Parkgebühren belastet.“