Per Bus, Bahn und E-Carsharing in Osttirol mobil sein

Lienz – Auch in Osttirol lassen sich viele Wege im Alltag und in der Freizeit mit Bus, Bahn und durch E-Carsharing erledigen. Das sagen die Projektpartner, die hinter dem Angebot besmarta.at stehen. Das Regionalmanagement Osttirol (RMO), das E-Carsharing-Angebot Flugs der Regionalenergie und der Tiroler Verkehrsverbund VVT kooperieren dazu noch ein Jahr lang. Osttirol ist eine von vier teilnehmenden Regionen in der Europäischen Union.

„Es gibt praktische Alternativen zum eigenen (Zweit-)Auto, die nicht zuletzt finanziell interessant sind“, sagt RMO-Geschäftsführer Michael Hohenwarter. Um den Umstieg auf andere Formen der Mobilität zu erleichtern, bieten die Projektpartner für die ersten Testwilligen kostenlose VVT-Monatskarten oder 100 Euro Startkapital für das E-Carsharing Flugs an. Die ersten 130 Personen, die sich ab heute auf besmarta.at registrieren, können sich für je zwei Monatskarten des Verkehrsverbundes für Regionen in Osttirol entscheiden. Die ersten 200 Tester, die immer schon einmal E-Autos im Alltag ausprobieren wollten, erhalten bei Registrierung über die Homepage 100 Euro Startkapital für das E-Carsharing-Angebot Flugs der Regionalenergie. Voraussetzung dafür ist ein Führerschein.

„Zu unseren sieben Flugs-Standorten kommen bald fünf neue hinzu“, erklärt Regionalenergie-Obmann Albert Pichler. In Oberlienz, in Obertilliach, in Sillian und an zwei neuen Plätzen in Lienz werden ab April Elektroautos für Gelegenheitsfahrten bereitstehen.