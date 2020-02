Deutsch kontert Ludwig in puncto Vertrauensfrage: „Jeder hat etwas damit zu tun“

Dass die „Vertrauensfrage“ nicht nur Ludwig, sondern auch anderen Funktionären missfällt, etwa SJ-Chef Paul Stich und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Bab­ler, kommentiert Deutsch so: „Es ist ein Unterschied, ob man Spitzenfunktionäre oder Mitglieder dazu fragt. Unsere Mitglieder sehen es positiv, dass sie in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Täglich rufen welche an und fragen: ‚Wann geht es los?‘“ (Die Umfrage läuft von 4. März bis 2. April). Könnten die ob der Aussagen von Ludwig und Co. nicht umdenken? „Natürlich wäre es besser, wenn man sich deutlicher hinter die Befragung stellen würde.“