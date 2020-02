Gegenwart sehen und bewahren: Osttiroler Ortschronisten ausgezeichnet

Lienz – Häufig werde die Tätigkeit der Chronisten in der Gemeinde gar nicht wahrgenommen. „Sie sind still – manchmal auch einsam – Tätige“, erklärte Bildungslandesrätin Beate Palfrader in Lienz. Sie bedankte sich im Rahmen eines Festaktes bei ehrenamtlichen Chronisten und ihren Teams im Bezirk. Gemeinsam mit Bezirkshauptfrau Olga Reisner und dem Landeschronisten Ossi Wörle wurden lang gediente Mitarbeiter im Chronikwesen ausgezeichnet.