Führungswechsel in der Polizei Kitzbühel: Eder übernimmt von Wallensteiner

Kitzbühel – Zu einem Wechsel in der Führung der Polizeiinspektion Kitzbühel kommt es mit 1. März. Der Fieberbrunner Markus Eder wurde zum neuen Inspektionskommandanten der Polizeiinspektion Kitzbühel bestellt.

Landespolizeidirektor Edelbert Kohler nahm am 26. Februar im Beisein des Bezirkspolizeikommandanten des Bezirkes Kitzbühel, Obstlt. Martin Reisenzein, die Ausfolgung des Bestellungsdekrets vor und gratulierte Eder zu seiner neuen und verantwortungsvollen Führungsaufgabe.

Eder war schon bisher in der PI in Kitzbühel tätig und folgt als Inspektionskommandant dem Kitzbüheler Hermann Wallensteiner nach, der mit Ablauf des heutigen Tages in den Ruhestand geht. (TT)