Tinetz AG investiert in den Osttiroler Tälern

Amlach – Nach den massiven, witterungsbedingten Stromausfällen im Vorjahr im Bezirk Lienz stockt die Tinetz-Tiroler Netze GmbH ihr Investitionsprogramm bis 2025 deutlich auf. „Osttirol war mehrfach von schweren Naturereignissen und Unterbrechungen in der Stromversorgung betroffen“, erklärte LHStv. Josef Geisler bei der Vorstellung des Maßnahmenpaketes im Kraftwerk Amlach. In enger Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft und den drei Planungsverbänden seien 31 Projekte in 15 Gemeinden vorgezogen worden und sollen bis 2025 umgesetzt werden. Zu bereits geplanten 14 Millionen Euro stellt der Netzbetreiber bis dahin noch einmal 5,8 Millionen Euro für konkrete Maßnahmen zur Verfügung.