Absagen wegen Coronavirus: „Weltcup-Finale so nicht vorstellbar“

In Tirol sieht man die Situation deutlich entspannter. Für die Innsbrucker Messegesellschaft COME ist die Absage von Großveranstaltungen „derzeit nicht geplant“. Alle Veranstaltungen in den kommenden Tagen, etwa das Frank-Sinatra-Musical am Sonntag oder die Nacht der Musicals am Mittwoch, sollen planmäßig stattfinden. Ab Donnerstag tagen zudem rund 900 Mediziner beim Österreichischen Kardiologie-Kongress im Innsbrucker Kongresshaus.

Das sich weiter ausbreitende Coronavirus bringt vor allem den Sport immer mehr in Not. In Abu Dhabi und Berlin sitzen Radprofis in Quarantäne, bei Weltcup-Skirennen in Norditalien wurde Körperkontakt praktisch untersagt und in Cortina d’Ampezzo in der Provinz Belluno in Venetien bangt man um das Ski-Weltcupfinale ab 18. März. Obwohl Österreichs Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel das alles „ziemlich hysterisch findet“, sind für ihn die Rennen so nicht vorstellbar. Sie würden ohnehin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. „Warum sollte man aber die Athleten nach Cortina lassen? Sie könnten ja ebenfalls das Virus übertragen.“ Und vor leeren Rängen mache das Finale keinen Sinn, fügt Schröcksnadel hinzu.