Großes Plus an Nächtigungen in Silberregion

Als Grund für das großartige Plus im Jänner von 10,6 Prozent sieht Geschäftsführerin Elisabeth Frontull vor allem die Kommunikation und Bewerbung des Gratis-Skikurses im letzten Sommer und Herbst. Zudem wurden das Thema Schneeschuhwandern forciert, die Social-Media-Kanäle vermehrt bespielt und im gesamten deutschsprachigen Raum kräftig die Werbetrommel mit Infos aus der Region gerührt. „Man muss in allen verschiedenen Medien präsent sein, um neben den Big Playern am Reisemarkt bestehen zu können. Der richtige Mix macht es aus, und es freut mich, diesen erkannt zu haben“, sagt Frontull.

„Aber auch der ergiebige Schneefall im November ist mit ein Grund für die ausgezeichnete Buchungslage in der Region“, meint die TVB-Geschäftsführerin. Laut ihr lockten vor allem Bilder vom Winterwunderland in Tirol zu Beginn der Saison zahlreiche Urlaubsgäste in die Silberregion Karwendel. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, von den kleinen Vermietern bis hin zu Hoteliers, Liftbetreibern, Skikursleitern und dem TVB – so kann eine Region Erfolg erzielen“, ist sich Frontull sicher. Der gemeinsame Weg schlage sich dann auch in den Nächtigungszahlen nieder und zaubert schon jetzt den Touristikern der Region ein Lächeln ins Gesicht.