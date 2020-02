Ermittlungen gegen Herausgeber der Zeitschrift „Aula“

Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte am Freitag einen Bericht des „Standard“, wonach wegen mancher der angezeigten Artikel keine weiteren Ermittlungen geführt werden, da sie entweder verjährt sind oder der Anfangsverdacht sich nicht erhärtet hatte. Doch bei den anderen Sachverhalten will die Behörde nun ein tiefergehendes Gutachten, um danach zu entscheiden, ob eine Anklage erhoben werden kann. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Sommer zu rechnen, so Bacher.