Wirtshaus „Schöneck“: Das eigene „Kind und Hoamatl“ weitergegeben

Der 29-jährige Innsbrucker Philipp Hortner, der mit Anfang Jänner übernahm und Mitte Jänner das „Schöneck“ nach kurzer Pause wieder aufgesperrt hat, war bereits in der Küche von Miller tätig. „Er hatte eigentlich schon im Winter 2018/2019 Interesse“, führt der frischgebackene Gastro-Pensionist aus. Problemlos war die Zusammenarbeit in der Küche aber nicht immer. Von „Generationskonflikten“ spricht der 71-jährige diesbezüglich.

Jedenfalls wird man ihn in nächster Zeit in dem einen oder anderen Lokal in und rund um Innsbruck antreffen. Jetzt, wo er dafür mehr Zeit hat. „Ich gehe gerne in gute Lokale, allerdings nicht mehr in die Spitzengastronomie“, sagt Miller lachend.