135.000 Tiroler regelmäßig mit Öffis unterwegs

Am Wochenende jubelten der VVT und das Land in einer Aussendung über diese Marke. Als Stammkunde zählt man alle Jahres- und Semester-Tickets, also auch ermäßigte Fahrkarten für Schüler bis hin zu Senioren. VVT-Geschäftsführer Alexander Jug zeigt sich über diese Entwicklungen sehr erfreut: „Das ist eine Steigerung von über 45 Prozent innerhalb von nur knapp drei Jahren. Damit wurde das interne Ziel für Ende 2020, nämlich 127.000 StammkundInnen, bereits ein Jahr zuvor weit übertroffen.“