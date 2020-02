Landecker Festwochen Horizonte: Musikgenuss von April bis Oktober

Auch gibt es wieder ein Konzert mit Karl-Heinz Schütz, dem Soloflötisten der Wiener Philharmoniker, der in seiner Funktion als künstlerischer Leiter der Horizonte das Programm im April detailliert vorstellen wird. Auf Grund mangelnder Nachfrage wurde das Kinderkonzert gestrichen. Diesbezüglich will man sich ein anderes Format überlegen.

Das abschließende Highlight von Horizonte bildet ein Chorkonzert im Großformat in der Barbara-Kirche in Fließ. Dazu wird in Zusammenarbeit mit der Landesmusikschule Landeck ein Projektchor ins Leben gerufen, der bei Workshops ein umfassendes Werk erarbeiten wird. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind aufgerufen, dabei mitzumachen. Man kann sich per E-Mail office@horizontelandeck.com melden. Das Budget für den Veranstaltungsreigen beträgt 42.000 Euro, bestehend aus Subventionen des Landes Tirol und der Stadtgemeinde Land­eck sowie Sponsorengeldern und Eintritten. (hau)