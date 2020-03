Felipe gibt FPÖ Transitnachhilfe

Für FPÖ-Chef Markus Abwerzger benötigt es in der Justizanstalt Innsbruck jetzt intern Ruhe und Gespräche miteinander, aber kein Gegeneinander. „Schuld am Frust ist die jahrelange unbefriedigende Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizanstalt, aber auch für die Inhaftierten.“ Abwerzger übt heftige Kritik an den ÖVP-Justizministern bis 2019, weil sie den Beamten der Justizwache nicht den Stellenwert zuerkannt hätten, den sie verdienen würden.

Dass FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker sie in der Transitdebatte im Nationalrat persönlich für den Zuwachs des Verkehrs über den Brenner verantwortlich gemacht habe, will Tirols Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) so nicht hinnehmen. „Die dramatischen Steigerungen der Warenverkehre in ganz Europa und insbesondere über die Alpenpässe sind laut Fachleuten der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dem aktuellen Konsumverhalten, unter anderem Online-Shopping und kostenlose Rücksendung, geschuldet“, sagt Felipe. Es sei wohl auch nicht schlüssig erklärbar, dass es in ihre Zuständigkeit fiele, dass die Verkehre in Venti­miglia seit 2013 um rund 23 Prozent gestiegen seien und in Tarvis gar um 30 Prozent. (pn)