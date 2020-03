Innsbrucker Wirtin kämpft für Lehrling

Innsbruck – Verzweifelt wendet sich Claudia Prantl vom Innsbrucker Hotel und Gasthof Dollinger an die TT: Diesen Mittwoch soll der bestens integrierte Kochlehrling Fahimjan Dustiar im Flieger nach Afghanistan abgeschoben werden. Der 20-jährige gebürtige Afghane steht im dritten Lehrjahr und hat einen zweiten negativen Asylbescheid bekommen. In dem familiengeführten Betrieb versteht man die Welt nicht mehr: „Wir haben uns zum Zweck der Aufschiebung der Lehre beim Bundesamt für Fremdenwesen gemeldet, aber er ist einer der wenigen, die nicht berücksichtigt werden, weil er den zweiten Bescheid vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes bekam“, sagt Prantl. Abseits von der menschlichen Tragödie sei ein drohender Verlust für den Betrieb eine Katastrophe: „Ich brauche Fahimjan wirklich sehr, sehr dringend.“ Prantl hofft auf politische Unterstützung in letzter Minute. Sie hat u.a. LH Platter angeschrieben. (lipi)