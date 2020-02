Aus der Traum: Haie verpassen Play-offs

Innsbruck, Villach – HCI-Obmann Günther Hanschitz hatte bereits vor der Reise nach Villach erklärt, dass ein Extra-Punkt aus dem Grunddurchgang für die Qualifikationsrunde gut gewesen wäre. Am Samstagabend fand eine durchwachsene Saison mit einer 3:6-Niederlage gegen den VSV ihr bitteres Ende. Da Znojmo aber in Dornbirn mit 5:3 triumphierte, hätte nicht einmal ein Sieg der Haie etwas genützt. Zum zweiten Mal in Folge verpasste man das Saisonziel „Play-offs“.