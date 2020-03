WWF will mit Verhüllungsaktion gegen Kraftwerkspläne in Osttirol protestieren

Kals – An der Isel und an mehreren ihrer Seitenbäche sind Neu- oder Ausbauten von Kraftwerken geplant, so zum Beispiel am Tauernbach in Matrei in Osttirol, an der Schwarzach in Hopfgarten in Defereggen oder in Kals, wo gleich zwei Projekte in der Warteschleife sind: eines am Lesachbach, eines am Kalserbach. Die Umweltschutzorganisation WWF macht seit Jahren dagegen mobil. Die Isel und ihre Nebenflüsse müssten zur Gänze geschützt werden, die gesamte Isel solle Teil des Nationalparks Hohe Tauern werden, heißt es.