Zwei Schwerverletzte bei Motocrossunfall in Oberösterreich

Zwei Motocrossfahrer sind am Samstagmittag in Pöndorf nahe Vöcklabruck miteinander kollidiert und haben sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Männer im Alter von 21 und 23 Jahren waren ohne Motorrad-Führerschein mit den nicht zum Verkehr zugelassenen Zweirädern unterwegs. Auf der Kobernaußerwald Landesstraße krachten die beiden zusammen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.