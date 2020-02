Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich steigt

In Österreich steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen wie erwartet weiter an. Derzeit gibt es insgesamt zehn Covid-19-Erkrankte in Wien, Tirol, Niederösterreich, Steiermark und in Salzburg. Österreichweit wurden 1.649 Tests durchgeführt. „Wir haben damit gerechnet dass es so kommen wird und wir zunehmend weitere Fälle erhalten“, sagte Ex-Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl.

Das bisher jüngste betroffene Bundesland ist Salzburg. Dort wurde am Samstag der erste Fall bestätigt. Erkrankt ist eine 36-jährige Wienerin, die sich am vergangenen Wochenende in Turin aufgehalten hat und am Mittwoch von Wien zu ihrem Lebensgefährten nach Fusch an der Glocknerstraße gefahren ist. Sie weist Symptome eines grippalen Infekts auf und befindet sich derzeit gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und zwei weiteren Familienmitgliedern in häuslicher Quarantäne.