Znojmo sicherte sich letzten Platz im EBEL-Viertelfinale

Der HC Znojmo hat am letzten Spieltag der Zwischenrunde den Dreikampf um das letzte Viertelfinal-Ticket in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) für sich entschieden. Die Tschechen gewannen am Samstag das Heimspiel gegen Schlusslicht Dornbirn mit 5:3 und sicherten sich den Aufstieg aus eigener Kraft. Für HC Innsbruck und Fehervar ist die Saison damit beendet.

Znojmo komplettiert das Achterfeld mit HCB Südtirol, Red Bull Salzburg, Titelverteidiger KAC, Vienna Capitals, EC Graz, Black Wings Linz und VSV. Der Pick (Wahl der Gegner) erfolgte bereits am Samstagabend. Dabei entschied sich Südtirol für Znojmo. Red Bull Salzburg wählte den VSV. Die Vienna Capitals entschieden sich für die Graz99ers, der KAC trifft auf die Black Wings Linz. Die „best of seven“-Serien starten am Dienstag.

Znojmo, das den Aufstieg in der eigenen Hand hatte, ging mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel (35./36.) entscheidend in Führung und auch als Sieger aus dem Fernduell mit Innsbruck und Fehervar hervor. Die Tiroler verloren in Villach mit 3:6, Fehervar nützte auch ein 6:5-Sieg nach Verlängerung in Linz nichts mehr.

In der oberen Zwischenrunde (Pick Round) entschieden die Vienna Capitals das direkte Duell um Rang drei für sich. Die Wiener besiegten den ersatzgeschwächten Meister KAC mit 2:1 nach Verlängerung und sicherten sich damit noch ein Pick-Recht.

Der spielfreie HCB Südtirol war bereits als Nummer eins festgestanden, das zweitplatzierte RB Salzburg feierte gegen die Graz99ers dank vier Treffern im ersten Drittel einen ungefährdeten 4:2-Erfolg ab. Die größte Freude bereitete dem Club und seinen Fans aber ein Comeback: Teamstürmer Alexander Rauchenwald bestritt 154 Tage nach seiner Krebserkrankung wieder ein Bewerbsspiel.

Bozen durfte in der Folge erstmals als Nummer eins wählen und nahm sich Znojmo als Gegner. Während es dieses Duell erstmals im Play-off gibt, sind Salzburg und Villach schon oft aufeinandergetroffen. Die Roten Bullen haben die jüngsten fünf K.o.-Duelle für sich entschieden, das bisher letzte Mal haben die Villacher Adler im Finale 2006 gegen Salzburg triumphiert.