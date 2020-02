Verspätung bei slowakischer Parlamentswahl wegen Problemen

Insgesamt sei die Abstimmung in der Slowakei am Samstag ruhig und korrekt verlaufen, gab der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission Eduard Barany bekannt. Bis auf die Verspätung in fünf Wahllokalen seien keinerlei Vorfälle gemeldet worden.

Der Wahlsamstag scheint auf eine rekordhohe Wahlbeteiligung hinauszulaufen. Aus vielen Landesteilen wurde in Laufe des Tages erhöhtes Wählerinteresse gemeldet. In der Hauptstadt Bratislava hatten sich bereits am Vormittag lange Schlangen in den Wahllokalen gebildet, am Vorabend hielt das Interesse weiter an. Auch im westslowakischen Nitra hatten schon am Vorabend gut drei Viertel aller eingetragenen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Parlamentswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung im kleinen EU-Land noch bei knapp 60 Prozent.