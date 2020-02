Lagerhalle von Baufirma in der Steiermark in Brand

In Bärnbach in der Weststeiermark (Bezirk Voitsberg) ist am Samstagabend die rund 600 Quadratmeter große Lagerhalle einer Baufirma in Vollbrand gestanden. Dabei soll es laut Polizei auch zu einer Explosion im Inneren der Halle, in der sich Baumaterialien und Firmenfahrzeuge befanden, gekommen sein. Rund 100 Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt.