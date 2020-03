Osttirol und die geplanten Kraftwerke sind angesichts der Ausweisung der Isel und von Teilen ihrer Nebenflüsse als europäisches Natura-2000-Schutzgebiet eine schwierige Geschichte. Dass das Landesverwaltungsgericht die Beschwerden gegen den Ausbau des Kraftwerks an der Schwarzach in Hopfgarten in Defereggen jetzt abgelehnt hat, kommt nicht überraschend. Vielmehr verwundert, dass die Betreiber des Kraftwerks Obere Isel nach der Zurückweisung der Umweltverträglichkeitsprüfung das Land davon informiert haben, das Bundesverwaltungsgericht anzurufen.