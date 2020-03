Wien und Lienz in Kunst miteinander verbunden

Am Aschermittwoch wurde in der Michaelerkirche in Wien der Altar mit einem Fastentuch, gestaltet vom Osttiroler Künstler Michael Hedwig, verdeckt. Die Aktion war in eine Messe eingebettet. Mitglieder der Choralschola der Wiener Hofburgkapelle erfüllten das bis auf den letzten Platz gefüllte Gotteshaus mit den Klängen gregorianischer Gesänge. In den Texten der Lesung wurde auf die Szenen eingegangen, die Hedwig im Bild wiedergegeben hat. Aus dem Alten Testament hatte der Künstler die Totenbein-Vision des Propheten Ezechiel gewählt. Die Verklärung Jesu aus dem Lukasevangelium verarbeitete er als Beispiel aus dem Neuen Testament.