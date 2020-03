Nordkorea feuerte zwei nicht identifizierte Flugkörper ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums zwei nicht identifizierte Flugkörper aus der Stadt Wosan an der Ostküste Richtung Meer abgefeuert. Die beiden Projektile flogen 240 Kilometer weit und hätten eine Höhe von 35 Kilometern erreicht, teilte das südkoreanische Militär am Montag in Seoul mit. Es handelte sich somit um Kurzstreckengeschoße.