Spionage für Russen? Ex-Bundesheeroffizier in Salzburg vor Gericht

Salzburg – Nach zehn Minuten war der Salzburger Spionageprozess für die zahlreichen Journalisten zu Ende: Der Richter verhandelte wegen möglicher Gefährdung der nationalen Sicherheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter. Vor Gericht steht ein pensionierter Oberst des Bundesheeres, dem der Staatsanwalt vorwirft, von 1992 an fast 30 Jahre lang geheime Informationen über das Bundesheer an einen russischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Der Angeklagte – er sitzt seit November 2018 in Untersuchungshaft – bestreitet den Vorwurf des Landesverrats. Der Prozess ist für fünf Tage anberaumt.