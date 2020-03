Innsbruck, Graz, Wien – Künstliche Wolken, gedüngt­e Ozeane, unterirdische CO²-Speicher oder Flugzeuge, die Partikel in der Atmosphäre verteilen und so einen Sonnenschirm über die Erde spannen: Wissenschafter arbeiten an unzähligen Methoden und Technologien, die der Menschheit im Kampf gegen den Klimawandel helfen sollen. Doch was taugt das „Klima-Engineering“ – auch „Geoengineering“ genannt – wirklich? Österreichische Experten sehen Chancen, aber auch etliche Risiken und Gefahren.