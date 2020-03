Pflege: AK mit Forderungskatalog im Ausbildungsbereich

Die Arbeiterkammer hat am Montag einen Forderungskatalog zum Thema Pflege-Ausbildung vorgelegt. Gestützt auf eine Umfrage forderte AK-Präsidentin Renate Anderl u.a. einen verstärkten Ausbau des Schulversuchs der Pflege-Ausbildung an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) und eine finanzielle Absicherung für die Pflegeausbildung. Denn es gehe darum, „Steine aus dem Weg zu räumen“, so Anderl.