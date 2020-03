Innsbruck – Mit der Änderung der Bauordnung will die Tiroler Landesregierung die Ölheizungen aus Neubauten verbannen. Auch nach umfassenden Sanierungen soll nicht mehr mit Öl geheizt werden. In den vergangenen Wochen wurden die Eckpfeiler für eine Novelle ausgearbeitet, ein Verbot von Ölheizungen enthalten die Bauvorschriften allerdings nicht. Vielmehr muss die Bauordnung künftig in Kombination mit den Neuerungen der Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagenverordnung gesehen werden.