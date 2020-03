40-Jähriger nach sexuellen Übergriffen auf Frauen in U-Haft

Innsbruck – Nach mehreren sexuellen Übergriffen in der Innsbrucker Innenstadt musste ein 40-jähriger Einheimischer in die Justizanstalt übersiedeln. „Gegen den Beschuldigten wurde die Untersuchungshaft verhängt“, bestätigt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft.

Dass sich der Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft befindet, ist aber nicht nur eine Folge der Übergriffe in der Maria-Theresien-Straße. Der 40-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und bedrohte sie. „Außerdem war zu befürchten, dass der Beschuldigte nach seiner Entlassung auf freiem Fuß noch schlimmere Taten verüben würde“, so der Staatsanwalt. So wurde die Untersuchungshaft auch verhängt, um weitere Straftaten zu verhindern. Begründet wurde die Maßnahme in der Folge auch mit „Tatbegehungsgefahr“.