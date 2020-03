„Super Tuesday“: Wichtigster Vorwahltag der US-Demokraten

Acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl steht im Rennen um die Kandidatur der Demokraten der wichtigste Tag bei den Vorwahlen an. Beim „Super Tuesday“ wird am Dienstag in mehr als einem Dutzend der 50 US-Bundesstaaten darüber abgestimmt, welcher Kandidat am 3. November den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern soll.