Innsbruck – Die alten Stromzähler haben bald ausgedient, der Tiroler Netzbetreiber Tinetz will sich in den nächsten Monaten in Feldtests auf den Wechsel vorbereiten. Doch der Start des für Herbst vorgesehenen so genannten „Rollout“ bereitet Kunden Sorgen. Bedenken gibt es, was den Datenschutz betrifft, die Sicherheit der Geräte, aber auch mögliche gesundheitliche Auswirkungen. Auf die häufigsten Fragen antworten Tinetz-Geschäftsführer Thomas Trattler, Datenschützer Markus Georg Kainz (Quintessenz) und Umweltmediziner Heinz Fuchsig: