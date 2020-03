Hypo Tirol Alpenvolleys: Mit Anstand verabschiedet

St. Petersburg – Der Auftritt beim zweithöchsten internationalen Volleyball-Cup, dem CEV-Bewerb, fand am Dienstag erwartungsgemäß in Russland sein Ende: Für die Hypo Tirol Alpenvolleys setzte es gegen die Millionentruppe Zenit St. Petersburg eine 1:3-(22:25, 25:23, 10:25, 15:25)-Niederlage. „Die ersten beiden Sätze waren sehr gut, dann mussten wir einfach akzeptieren, dass Zenit stärker ist“, sagte Headcoach Stefan Chrtiansky. Die Tiroler Volleyballer durften unterm Strich mit dem Einzug ins Viertelfinale trotzdem zufrieden sein. Gegen Zenit konnte man in zwei Partien immerhin drei Sätze gewinnen.