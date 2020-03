Superspürnasen kamen im Außerfern im Schnee zum Einsatz

Höfen –Die Tiroler Bergrettung verfügt nicht nur über bestens ausgebildete Rettungsteams in den Ortsstellen, sondern auch über eine schlagkräftige Staffel an Suchhunden. Gemeinsam mit Herrchen bzw. Frauchen kommen diese sowohl im Sommer als auch im Winter Vermissten im Gebirge und Lawinenopfern zu Hilfe. Diese Einsätze verlangen sowohl den Hundeführern als auch ihren Vierbeinern alles ab.

Am Sonntag konnte man sich davon am Hahnenkamm in Höfen ein Bild machen. Dort trafen sich die Mitglieder der Außerferner Suchhundestaffel – insgesamt werden neun Hundeteams gezählt – zu einer gemeinsamen Lawinenübung. Es galt, mehrere – teils tief unter der Schneedecke vergrabene – Personen zu finden und zu bergen.