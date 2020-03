Parlamentswahl in Israel: Klare Führung für Netanyahus Likud

Vor jubelnden Anhängern in Tel Aviv sprach der 70-jährige Netanyahu in der Nacht auf Dienstag von einem „Riesensieg“. Er werde nun „eine starke nationale Regierung einrichten, die gut für Israel ist“, kündigte er an. Nach Angaben von Maoz Rosenthal, Politikexperte vom Interdisziplinären Zentrum in Herzliya, holte der Likud sein stärkstes Ergebnis seit 2003.