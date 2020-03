89-Jährige starb bei Wohnungsbrand in Wien

Eine 89-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand in der Nacht auf Dienstag in Wien-Favoriten gestorben. Feuerwehrleute hatten die Tote in der Wohnung gefunden. Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Die Brandursache war am Dienstag noch unklar. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, weitere Hausbewohner waren nicht betroffen.