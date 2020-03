Kolpingfamilie in Osttirol feierte Skifest

Lienz, Obertilliach –Die Internationalen Kolping-Skimeisterschaften, die heuer von der Kolpingfamilie Osttirol ausgerichtet wurden, waren nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein dreitägiges Fest bei schönstem Wetter und bester Stimmung. Die Langlaufbewerbe fanden in Obertilliach statt, die alpinen Bewerbe am Lienzer Hochstein. Über 200 Sportler aus vier Nationen trafen sich – inzwischen bereits zum dritten Mal – in Osttirol, um Rang und Titel zu verteidigen.