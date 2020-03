Vorwahlen am „Super Tuesday“ in den USA begonnen

Trump hat keine ernst zu nehmende parteiinterne Konkurrenz. Die Republikaner halten daher in mehreren US-Staaten gar keine Vorwahlen ab. Am „Super Tuesday“ stimmen aber auch sie in fast allen betroffenen Staaten ab.

Am Dienstag wird in 14 US-Staaten gewählt, darunter große und für die Delegiertenstimmen gewichtige Staaten wie Kalifornien, Texas und Virginia. Außerdem steht im US-Außengebiet Samoa eine Vorwahl auf dem Programm. Die letzten Wahllokale schließen an der Westküste in Kalifornien - wo am Dienstag die meisten Delegierten vergeben werden - um 20.00 Uhr (Ortszeit/5.00 Uhr MEZ am Mittwoch). Erste Ergebnisse dürften am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit bekanntwerden.