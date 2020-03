Basistunnel könnte erst 2030 starten: Bauprogramm wird angepasst

Innsbruck – Probleme beim größten Baulos Pfons-Brenner könnten die Fertigstellung des Brennerbasistunnels verzögern. Geplant wäre sie Ende 2028. Nach einem eineinhalbjährigen Rechtsstreit um die Vergabe des Bauloses mit 52 Kilometern Länge (Haupt-, Probe- und Zufahrtsstollen) und Kostenvon 966 Millionen Euro wurden die Arbeiten im Juli 2019 aufgenommen. Doch seit Monaten gibt es erneut Differenzen zwischen der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE und dem Generalunternehmer für den Vortrieb. Sie betreffen die Außenschalen der Tunnelröhren, die so genannten Tübbinge.

Der Projektablauf wird derzeit jedenfalls evaluiert. Wie die BBT-Vorstände Martin Gradnitzer und Gilberto Cardola zuletzt in einem TT-Interview angekündigt haben, werde das Bauprogramm in der Aufsichtsratssitzung Mitte 2020 aktualisiert. Letztmalig sei im Jänner 2019 in den Gremien ein Bauprogramm freigegeben worden, das einen Inbetriebnahmetermin im Dezember 2028 vorsehe.