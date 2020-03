Coronavirus: Hotel Europa in Innsbruck sucht die Normalität

Innsbruck – Das Essen bekommen sie derzeit vor ihre Zimmertüren geliefert. Und zweimal täglich kontrolliert ein Polizist unangekündigt, ob sie sich an die strengen Auflagen halten. Die Rede ist von jenen drei Personen, die sich seit Dienstag der Vorwoche im Grand Hotel Europa in Innsbruck in Quarantäne befinden. Wie berichtet, war bei einer Mitarbeiterin des Hotels nach einem Italien-Aufenthalt das Virus festgestellt worden. Über neun Kontaktpersonen – Angestellte des Hotels – wurde die Quarantäne verhängt, sechs harren seitdem zu Hause aus, drei direkt im Hotel. Bei ihnen allen waren die Testergebnisse negativ ausgefallen – kein Coronavirus.