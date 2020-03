Nach NÖ GR-Wahlen: Teilweise neuer Urnengang in Ebreichsdorf

Nach der Neuauszählung der Ergebnisse der Gemeinderatswahl in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) muss der Urnengang teilweise wiederholt werden. „Die Landes-Hauptwahlbehörde hat entschieden, dass es in Ebreichsdorf, im Sprengel 7 (Amtshaus Unterwaltersdorf), zu Neuwahlen kommt“, erklärte Landtagspräsident und Vorsitzender der Landes-Hauptwahlbehörde Karl Wilfing (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung.