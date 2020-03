Wacker fehlt ein Schritt zum Finale: Lustenau wird „Mini-Innsbruck“

Lustenau – Das Spiel gegen die Zeit scheint der FC Wacker mit der Präsentation des neuen Förderers (siehe oben) vorerst für sich entschieden zu haben. Heute (18 Uhr, live ORF eins) wollen die Tiroler beim ÖFB-Cup-Halbfinale in Lustenau das „Spiel des Jahres“ gewinnen, damit es am 1. Mai in Klagenfurt (Finale) ein weiteres gibt. „Wir gehen mit Demut an die Aufgabe heran“, beginnt Trainer Thomas Grumser. „Es wird mindestens ebenso schwer wie gegen den WAC oder in St. Pölten.“