Markus Plattner inszeniert Uraufführung in Hopfgarten

Hopfgarten i. Br. – Die Sehnsucht, Teil von etwas Besonderem zu sein, treibt den Menschen an. Wenn dies­e Sehnsüchte und Träume scheitern, steht man dann auch an einem Scheideweg. Von den Sehnsüchten und dem damit verbundenen möglichen Scheitern handelt auch „Glashütt – die Sehnsucht des Sandkorns“, das im Juni 2020 in der Kirchenruine Hörbrunn in Hopfgarten zum ersten Mal öffentlich aufgeführt wird. Das Stück bietet aber auch tiefe Einblicke in diesen einmaligen Ort. Mitt­e der 19. Jahrhunderts stand hier eine große Glasfabrik. Die Sehnsucht des Besitzers war es, seinen Mitarbeitern eine Kirche zu bauen. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde aber die Kirche nicht fertig. Und so steht die Ruine Hörbrunn heute da: unfertig und ein Denkmal für gescheiterte Träume.