„Die Känguru-Chroniken“: Kampf um die Berliner Berge

Innsbruck – Berge gibt es auch in Berlin. Besonders beliebt sind dort der Prenzlauer und der Kreuzberg. Dummerweise lockt die Gentrifizierung auch böse Immobilienhaie an, die die Idylle in der Welthauptstadt der hedonistischen Coolness zusehends kaputt machen. Das bekommt auch der Möchtegern-Künstler „mit Migräne-Hintergrund“ Marc-Uwe zu spüren, als ihn der Lärm der Baumaschinen aus dem süßen Nichtstun reißt.