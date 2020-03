Wimmer unterstützt Rendi-Wagner bei SPÖ-Mitgliederbefragung

Nachdem mehrere rote Landesorganisationen - allen voran Wiens Bürgermeister Michael Ludwig - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ausgerichtet haben, dass sie nicht für die Mitgliederbefragung mobilisieren werden, bekommt sie nun öffentlich Unterstützung. FSG-Chef Rainer Wimmer, kündigt in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (Mittwochausgabe) an, für die Parteichefin zu mobilisieren.

„Wir werden schauen, dass die Beteiligung hoch ist. Wir werden natürlich laufen für den Mindestlohn, die Hacklerregelung, das Recht auf Kinderbetreuung“, so FSG-Chef Wimmer. Schließlich gehe es bei der SP-Mitgliederbefragung auch darum, welche Themen in der Partei künftig Schwerpunkte werden. Und auch bei der Vertrauensfrage sagte er klar, wie er diese beantworten wird: „Ich stehe persönlich ganz sicher hinter der Vorsitzenden“, so der Vorsitzende der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hatte zuletzt offen gelassen, wie er bei der Befragung stimmen wird.