REA-Chef Salchner: „In Kinderbetreuung klafft eine gravierende Lücke“

Außerfern – „Da gibt es einen ganz massiven Konstruktionsfehler“, kritisiert der Geschäftsführer der Regionalentwicklung Außerfern (REA), Günter Salchner, das staatliche Kinderbetreuungssystem. „In Österreich beginnt die staatliche Betreuung, wenn das Kind drei Jahre alt ist. Wenn man Pech mit dem Stichtag hat, sogar erst im vierten Lebensjahr des Kindes. Wenn man nun bedenkt, dass die meisten Frauen zwei Jahre in Karenz gehen, klafft hier eine gravierende Lücke. Diese kann, sofern keine Großeltern zur Hand gehen, nur durch private Einrichtungen geschlossen werden“, zeigt Salchner, der auch Gemeinderat in Reutte ist, die Problematik auf.

Er wolle nicht missverstanden werden, den privaten Einrichtungen ihre Daseinsberechtigung nicht absprechen. Diese seien natürlich wichtig. Aber sie würden einerseits die Familien eine Menge Geld kosten und seien andererseits nicht überall vorhanden. Salchner: „Im Großraum Reutte sind wir mit den Mühlmäusen, dem Eltern-Kind-Zentrum, dem Josefsheim und dem Verein Together gut aufgestellt. Aber draußen in den Talschaften sieht die Situation anders aus. Und meiner Ansicht nach ist die versteckte Botschaft für die Frauen nur allzu deutlich: ,Raus aus dem Job und ab hinter den Herd!‘“

In Deutschland habe man drei Jahre Elternzeit und anschließend einen Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz. Salchner fordert daher auch in Österreich ein Umdenken – beispielsweise in Richtung „unterjährige Einstiegsmöglichkeit“ in die staatliche Betreuung. „Denn wenn das Kind kurz nach dem Stichtag drei wird, muss es noch ein ganzes Jahr zuhause betreut werden oder in die Kinderkrippe. Aber dort ist es aus pädagogischer Sicht ja auch nicht mehr richtig aufgehoben“, ist sich Salchner sicher.